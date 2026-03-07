Украине предрекли «полное безумие» при дальнейшем повышении цен на нефть

Соскин: Украина не выстоит, если цена на нефть станет 100$ за баррель

Украина не справится с повышением стоимости топлива, если цена на нефть взлетит до 100 долларов за баррель. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Для Украины это, конечно, полное безумие», — заявил Соскин.

Он отметил, что ситуацию усугубляет паника внутри страны из-за возможного дефицита топлива.

Мировые цены на нефть продолжают расти. Исходя из данных торгов, стоимость одного барреля марки Brent превысила 94 доллара.Это произошло впервые с конца сентября 2023 года.

По состоянию на 6 марта 19:53 по столичному времени стоимость Brent увеличилась на 7,87% и достигла 92,13 доллара за баррель. К 19:59 рост ускорился — котировки поднялись до 92,37 доллара