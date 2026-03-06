Цена нефти Brent на ICE превысила 92 доллара

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE поднялись выше 92 долларов за баррель впервые с 12 апреля 2024 года. Это следует из данных торгов .

По состоянию на 19:53 по столичному времени стоимость Brent увеличилась на 7,87% и достигла 92,13 доллара за баррель. К 19:59 рост ускорился — котировки поднялись до 92,37 доллара (+8,15%).

Одновременно фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года вырос до 90,15 доллара за баррель, прибавив 11,28%. Это максимальный уровень с 3 октября 2023 года.

Нефть дорожает на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. В конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ходе боевых действий убили верховного лидера страны Али Хаменеи.

В ответ Тегеран начал серию ракетных ударов и атак дронов по американским базам в странах Персидского залива, а также перекрыл Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти.

Эскалация конфликта затронула ключевые нефтедобывающие районы региона. Из-за этого оказались нарушены поставки энергоресурсов, а часть нефтеперерабатывающих предприятий и объектов по производству сжиженного природного газа была вынуждена приостановить работу.