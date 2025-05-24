Президент Владимир Зеленский продал все, чтобы было и есть у Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
«Зеленский продал все — от Христа до земли и недр, ну и народом тоже поторговал, отправив на бойню», — написал в публикации нардеп.
Также Дубининский напомнил, что секретные документы к сделке с США по редкоземельным металлам так и не обнародовали, как и аналогичные протоколы по договоренностям Украины и Британии.
Ранее китайский портал писал, что неограниченная власть Зеленского привела к большим проблемам. Из-за него жители Украины будут годами выплачивать долги.
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