Нардеп Дубинский: Зеленский продал все, что было у Украины

Президент Владимир Зеленский продал все, чтобы было и есть у Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале .

«Зеленский продал все — от Христа до земли и недр, ну и народом тоже поторговал, отправив на бойню», — написал в публикации нардеп.

Также Дубининский напомнил, что секретные документы к сделке с США по редкоземельным металлам так и не обнародовали, как и аналогичные протоколы по договоренностям Украины и Британии.

Ранее китайский портал писал, что неограниченная власть Зеленского привела к большим проблемам. Из-за него жители Украины будут годами выплачивать долги.