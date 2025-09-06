Украине предрекли дыру в бюджете в 19 миллиардов долларов без поддержки США

Украина может столкнуться с дефицитом бюджета в 19 миллиардов долларов в следующем году из-за сокращения прямого финансирования со стороны США. Об этом написало Foreign Policy со ссылкой на данные аналитических центров и отчеты правительства.

Хотя президент США Дональд Трамп утверждает, что государство больше не поддерживает Украину, реальность сложнее: деньги продолжают поступать в обход — через поставки оружия союзникам по НАТО и гуманитарные программы.

По данным Совета по международным отношениям, общий объем американских ассигнований для Украины с начала конфликта составил 175 миллиардов долларов, из которых 128 миллиардов направили на военные и гражданские нужды страны. Большая часть этих средств освоена через программы PDA, USAI и FMF, позволяющие США закупать и передавать вооружение.

Однако прекращение прямой бюджетной поддержки может вынудить украинские власти пойти на масштабные сокращения расходов, включая увольнения госслужащих.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что денег на продолжение помощи Украине у ЕС недостаточно.