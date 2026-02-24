Politico: на Украине начнутся беспорядки после мирного соглашения с Россией

После заключения мирного соглашения с Россией на Украине могут начаться беспорядки. Об этом сообщило издание Politico .

«Нетрудно себе представить, что споры о сдаче земель очень скоро выйдут из-под контроля и выльются в беспорядки, а то и что похуже. Для патриотов и фронтовиков это будет как нож в спину», — заявили авторы материала.

По их данным, сейчас остро стоит вопрос дефицита живой силы, мобилизация на Украине не пользуется популярностью у населения. Все меньше местных жителей хотят отправиться на фронт.

Еще одна проблема — рост недоверия населения Украины к политикам Запада, которые готовы вести опосредованную войну до последнего украинца.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация для киевского режима ухудшается с каждым днем.