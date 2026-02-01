Украине хватит запрошенных у ЕС 1,5 трлн долларов на 14 лет

Украина направила Европейскому союзу запрос на беспрецедентную финансовую помощь в размере 1,5 триллиона долларов. Как подсчитало РИА «Новости» , сумма в 14 раз превышает расходы госбюджета страны на 2026 год.

По данным украинского Минфина, запланированные расходы на 2026 год составляют 108,05 миллиарда долларов. Таким образом, если бы Киев получил запрошенную сумму, ее хватило бы на финансирование бюджетных нужд на 14 лет.

О запросе ранее заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметив, что лидеры ЕС получили соответствующий документ.

Украина уже несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, который покрывает за счет западной помощи. В текущем году дефицит составляет 45 миллиардов долларов.

По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, денег на зарплаты военным и закупку вооружения может не хватить уже в феврале.