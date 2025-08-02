Украина заочно выдвинула обвинения губернатору Воронежской области

Украинская прокуратура заочно выдвинула обвинения губернатору Воронежской области Александру Гусеву. Об этом сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора страны.

Главу российского региона обвинили в «финансировании и поддержке ВС России». Также в ведомстве отметили, что губернатор организовывал передачу квадрокоптеров, портативных радиостанций, генераторов, автомобилей и приборов ночного видения на нужды российской армии.

Помимо этого, воронежский губернатор выделил для военнослужащих средства из резервного правительственного регионального фонда, указали украинские прокуроры.

Ранее стало известно, что шахматиста Сергея Карякина на Украине заочно приговорили к девяти годам тюрьмы. Россиянина обвинили в финансировании действий, направленных на изменение границ Украины.