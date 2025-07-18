Шахматиста Карякина на Украине заочно приговорили к девяти годам тюрьмы

На Украине Шевченковский районный суд Черновцов заочно приговорил российского шахматиста Сергея Карякина к девяти годам лишения свободы. Информацию об этом опубликовали на странице СБУ в соцсети.

Помимо тюремного заключения, судебный вердикт предполагает конфискацию имущества гроссмейстера и сенатора от парламента Крыма.

Россиянина обвинили в финансировании действий, направленных на изменение украинских границ: через созданный им Telegram-канал он собирал средства на нужды российской армии. В СБУ заявили, что Карякин покупал на них беспилотники, спецтехнику и термоскопы.

Ранее на Украине вынесли заочный приговор блогеру Гоблину. Его объявили пропагандистом и приговорили к 10 годам заключения.