На Украине Шевченковский районный суд Черновцов заочно приговорил российского шахматиста Сергея Карякина к девяти годам лишения свободы. Информацию об этом опубликовали на странице СБУ в соцсети.
Помимо тюремного заключения, судебный вердикт предполагает конфискацию имущества гроссмейстера и сенатора от парламента Крыма.
Россиянина обвинили в финансировании действий, направленных на изменение украинских границ: через созданный им Telegram-канал он собирал средства на нужды российской армии. В СБУ заявили, что Карякин покупал на них беспилотники, спецтехнику и термоскопы.
Ранее на Украине вынесли заочный приговор блогеру Гоблину. Его объявили пропагандистом и приговорили к 10 годам заключения.
Шахматиста Карякина на Украине заочно приговорили к девяти годам тюрьмы
Активисты пожаловались на подростков, изображающих Христа на дорожных знаках
Готовность гимназии № 5 к новому учебному году проверили в Королеве
Депутат Мособлдумы Роман Володин провел встречу с жителями в Красногорске
Путин подтвердил Эрдогану готовность к продолжению мирных переговоров с Украиной
Педагоги из Красногорска вышли во 2-й тур всероссийского конкурса профмастерства
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте