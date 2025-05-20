Украина захотела признать КНДР страной-агрессором

Верховная рада может принять законопроект, согласно которому Корейскую Народно-Демократическую Республику признают страной-агрессором. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Алексей Гончаренко.

«Совет признает Северную Корею государством-агрессором», — заявил он.

По словам нардепа, такое предложение поступило на рассмотрение в Раду после того, как стало известно об участии северокорейских войск в освобождении Курской области от ВСУ.

Гончаренко заявил, что украинские депутаты также намерены обратиться в международные организации с просьбой ввести дополнительные санкции против Пхеньяна.

Президент России Владимир Путин встретился с военными из Северной Кореи 9 мая после окончания парада Победы в Москве. Он поблагодарил иностранных бойцов за помощь в освобождении приграничных районов российского региона.