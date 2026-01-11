Украина заблокирует на своей территории российскую музыку на всех стримингах

Украинское руководство планирует заставить все международные стриминговые платформы заблокировать более 100 российских исполнителей на территории республики. Об этом заявил уполномоченный офиса Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, его процитировало издание «Страна.ua».

Ограничения будут касаться в том числе таких популярных сервисов как Spotify, Apple Music, YouTube Music.

«Нам хочется, чтобы в ежемесячных или ежегодных чартах популярных исполнителей на стриминговых платформах не было российских пропагандистов», — подчеркнул Власюк.

Представитель администрации Зеленского добавил, что в стране уже ввели санкции против более чем 100 музыкантов из России, и этот список продолжит расширяться.

Ранее проект закона об антироссийских санкциях поддержал американский лидер Дональд Трамп. Он выразил надежду, что Соединенным Штатам не придется вводить эти ограничения, так как экономика России якобы находится в плохом состоянии.