Украина ввела санкции против некоторых российских судей, СМИ и Союза журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против нескольких российских судей, средств массовой информации и Союза журналистов России. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Всего в санкционном списке 29 человек и 17 организаций, включая Союз журналистов России, интернет-издания «Газета.ru» и Lenta.ru. Судьей, попавших в перечень, обвиняют в принятии незаконных решений в отношении украинских граждан.

У оказавшихся под санкциями заблокируют активы на территории Украины при их наличии. Также им запретят визиты в страну, любые виды сотрудничества, в том числе передачу объектов интеллектуальной собственности.

Ранее Еврокомиссия предложила включить патриарха Московского и всея Руси Кирилла в новый пакет санкций против России. Окончательное решение пока не приняли, поскольку для утверждения санкций требуется единогласная поддержка всех 27 стран Евросоюза.