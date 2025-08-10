Украина возмутилась из-за сравнения страны с травой под ногами слонов

Украинский МИД раскритиковал премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сравнившего Украину с «травой под ногами слонов». Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

«Мы решительно предостерегаем от использования недружелюбных фольклорных аналогий и попыток повысить внутриполитический рейтинг за счет Украины», — отметили в МИД.

Дипломаты добавили, что слова Фицо не соответствуют «духу добрососедства» и демонстрируют миру неуважение к своему народу.

Словацкий премьер написал в соцсети Facebook*, что у ВСУ нет возможности одолеть российскую армию. В качестве иллюстрации он привел африканскую поговорку «когда дерутся слоны — страдает трава». Фицо уточнил, что «слоны» — президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. По его мнению, «трава» — это Украина.

Ранее премьер Словакии предположил, что украинское руководство дорого заплатит за то, что подчинилась Западу и стала инструментом в его руках. Он также сообщил, что республику точно не возьмут в НАТО.