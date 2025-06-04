Украина включила «вероятные репарации России» в фонд госбюджета

Украинская рада утвердила создание фонда для доходов от ресурсной сделки с США

Украинские депутаты согласовали изменения в Бюджетный кодекс страны о создании фонда восстановления, куда пойдут доходы от использования природных ресурсов от сделки по редкоземельным металлам с США. Об этом сообщила депутат Рады Ирина Геращенко .

Она уточнила, что все средства направят через специальный фонд государственного бюджета, создание которого депутаты сегодня также одобрили.

Эту структуру пополнят за счет 50% от ренты за добычу полезных ископаемых, оплаты за разрешения на пользование недрами, а также продажу государственной доли добытых ресурсов, в соответствии с соглашением.

Кроме того, в специальный фонд государственного бюджета отправят все деньги, полученные от межгосударственного партнерства, а также «потенциальные репарации от России», уточнила депутат.

Подписание сделки по редкоземельным металлам между Украиной и США прошло 30 апреля в Вашингтоне. Документ предусматривает полный доступ американцев к украинским недрам и раздел дохода от их реализации. Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя содержание подписанного соглашения, подчеркнул, что Украина в рамках реализации договора не получила никаких гарантий военного характера.