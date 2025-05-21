Рубио заявил об отсутствии военных гарантий Украине в сделке по минералам

США не брали на себя никаких обязательств военного характера при заключении с Украиной сделки по редкоземельным металлам. Об этом в ходе выступления в комитете по иностранным делам палаты представителей объявил госсекретарь Марко Рубио. Прямую трансляцию заседания ведет Associated Press .

Рубио пояснил, что США сохранили за собой право на введение санкций против России, если украинский конфликт не удастся урегулировать дипломатическим путем.

«Никаких военных гарантий нет», — заявил он, отвечая на вопросы о параметрах соглашения с Украиной.

Госсекретарь добавил, что президент США Дональд Трамп уже отмечал, что готов к использованию санкционных рычагов против России, если это потребуется.

Но пока американский лидер рассчитывает на то, что стороны придут к мирному соглашению через переговоры.

В ходе своего выступления в палате представителей госсекретарь США Марко Рубио заявил, что считает возобновление диалога с Россией необходимым не только в рамках урегулирования украинского конфликта, но и мировой стабильности.

Он пояснил, что прошлая администрация повела себя безответственно, когда две крупные ядерные державы прекратили практически все контакты. Рубио не исключил, что перезагрузка отношений с Россией при изменении условий станет началом хорошего партнерства.