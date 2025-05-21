Рубио заявил об отсутствии военных гарантий Украине в сделке по минералам
США не брали на себя никаких обязательств военного характера при заключении с Украиной сделки по редкоземельным металлам. Об этом в ходе выступления в комитете по иностранным делам палаты представителей объявил госсекретарь Марко Рубио. Прямую трансляцию заседания ведет Associated Press.
Рубио пояснил, что США сохранили за собой право на введение санкций против России, если украинский конфликт не удастся урегулировать дипломатическим путем.
«Никаких военных гарантий нет», — заявил он, отвечая на вопросы о параметрах соглашения с Украиной.
Госсекретарь добавил, что президент США Дональд Трамп уже отмечал, что готов к использованию санкционных рычагов против России, если это потребуется.
Но пока американский лидер рассчитывает на то, что стороны придут к мирному соглашению через переговоры.
В ходе своего выступления в палате представителей госсекретарь США Марко Рубио заявил, что считает возобновление диалога с Россией необходимым не только в рамках урегулирования украинского конфликта, но и мировой стабильности.
Он пояснил, что прошлая администрация повела себя безответственно, когда две крупные ядерные державы прекратили практически все контакты. Рубио не исключил, что перезагрузка отношений с Россией при изменении условий станет началом хорошего партнерства.