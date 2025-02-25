Значительные запасы заинтересовавших США полезных ископаемых находились на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, перешедших в состав России. Среди них производства лития, губчатого титана и кокса, гласит доклад Росконгресса «Запасы минеральных ресурсов Украины». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Большой объем наиболее рентабельных месторождений остался в новых российских регионах. Например, Шевченковское литиевое рудное поле в ДНР и месторождение Крутая Балка в Запорожской области, а также крупные предприятия по производству губчатого титана. В Донбассе и Новороссии находятся также семь производств кокса для выплавки чугуна.

Специалисты Росконгресса подсчитали, что Украина еще имеет некоторое количество ископаемых. Однако они стоят намного меньше 500 тысяч долларов, на которых настояли США.

Американский президент Дональд Трамп уверен в том, что киевский режим согласится подписать соглашение о важнейших минералах и редкоземельных элементах в ближайшее время. Он заявил, что это позволит компенсировать американцам траты предыдущей администрации на поддержку Украины.