Украина увеличила военный сбор до 5%

РИА «Новости»: на Украине с 30 ноября вступил в силу закон о повышении налогов

Украинские власти повысили налоги на военный сбор и на прибыль банков, закон вступает в силу 30 ноября. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Согласно документу, военный сбор повысится с 1,5% до 5%, а налог на прибыль банков достигнет 50%. Издание отметило, что такая мера приведет к падению доходов украинских граждан и закрытию предприятий.

Закон приняли, чтобы увеличить финансирование ВСУ, заявил глава украинского минфина Сергей Марченко. Он подтвердил, что страна исчерпала источники средств для армии.

По информации издания «Страна.ua», принятый документ противоречит нормам конституции: формат уплаты авансовых взносов по налогам не соответствует принципу равенства всех плательщиков перед законом. Также инициатива внедряет норму о начислении налогов за уже прошедший месяц. Издание подчеркнуло, что по конституции закон не может иметь обратной силы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о приватизации государственных банков. Он пошел на этот шаг, что страна могла продавать доли в банках не целиком, а по частям.