Украина согласилась сократить численность ВСУ до 800 тысяч человек

Украина согласилась сократить ВСУ до 800 тысяч человек, чтобы урегулировать конфликт. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники.

При этом некоторые наиболее проблемные вопросы — например, территориальные и гарантий безопасности — Владимир Зеленский планирует лично обсудить с Дональдом Трампом. Изначально американская сторона предлагала лимит в 600 тысяч человек, но европейцы после переговоров с Украиной выступили за его повышение.

Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что украинские власти согласились на предварительные условия США по урегулированию конфликта. Официально ни Россия, ни Украина не подтверждали переговоров с американской стороной.