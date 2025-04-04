Украина следующая. В Раде предупредили о новых ударах

Украинское правительство ждет введения новых санкций против России, однако забывает, что Украина — следующая в списке. Так слова спецпосланника президента США Кита Келлога прокомментировал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале .

«В телемарафоне очень радуются угрозам США ввести санкции против РФ. Это значит, что в Офисе [президента Украины Владимира] Зеленского так и не понимают, или забыли, что следующий принудительный удар будет по Украине», — заявил Дубинский.

Депутат отметил, что США не станут применять односторонний подход, поэтому администрации Зеленского следует подготовиться к следующему шагу.

Спецпосланник президента США Кит Келлог в СМИ заявил, что возможны новые санкции против России, в том числе против нефтедобывающей промышленности.

Более 50 сенаторов США заявили о готовности поддержать ужесточение санкций против РФ в случае ее отказа от участия в мирных переговорах по Украине. Законодатели уточнили, что меры включают 500%-ные пошлины на импорт товаров из стран, закупающих российские энергоресурсы.