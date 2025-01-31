Украина начала закупать газ за границей из-за его дефицита в хранилищах

Компания «Нафтогаз Украины» запустила импорт газа для прохождения отопительного сезона в ответ на критически низкие запасы топлива в хранилищах. Об этом в своем Telegram-канале сообщила украинская версия издания Forbes.

«„Нафтогаз“ начал импортировать газ. Пока импорт небольшой — 100 миллионов кубометров, но может понадобиться в 10 раз больше, чтобы пройти зиму без отключений», — говорится в материале.

В украинских газохранилищах к январю 2025 года осталось около восьми миллиардов кубометров, что на 24% ниже прошлогоднего показателя. При этом 4,5 миллиарда из них составляет буферный газ, откачка которого повредит топливохранилище.

Если ударят морозы, то Украине придется ввести ограничения на потребление газа и нарастить импорт, чтобы уверенно пройти отопительный сезон.

Издание отметило, что Киев ограничен в возможностях импорта газа по ряду причин. Во-первых, Украина может закачивать до 70 миллионов кубометров в сутки. Во-вторых, 42 миллиона из них поступает через Словакию, а остальное количество из Польши и Венгрии.

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что его страна не будет останавливать поставки электроэнергии и гумпомощи на Украину в ответ на приостановку газового транзита.