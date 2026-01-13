Украина допустила просрочку по многомиллионному платежу Международному валютному фонду. Это следует из платежного графика МВФ, проанализированного РИА «Новости» .

Срок внесения платежа истек в 00:00 понедельника по тихоокеанскому времени (08:00 по московскому). Украина должна была выплатить часть долга в размере 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR). Эта сумма, которую страна получила с помощью кредитного механизма МВФ, сформированного за счет ресурсов стран — участниц фонда.

Исходя из официального курса, одна единица SDR соответствует 1,3665 доллара США, что делает общую сумму к оплате приблизительно равной 171,9 миллиона долларов.

Отметка о зачислении средств до сих пор отсутствует. Судя по графику фонда, следующий платеж от Украины должен поступить 24 февраля в объеме 62,5 миллиона SDR. В феврале–апреле стране нужно выплатить еще несколько крупных сумм по кредитным обязательствам.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЕС не увидит денег, выделенных в кредит Украине. Президент страны Владимир Зеленский пообещал вернуть их, как только Россия выплатит «репарации», однако все понимают, что этого никогда не случится.