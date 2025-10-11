На Украине не смогут вовремя включить отопление

На Украине будут максимально откладывать начало отопительного сезона из-за дефицита газа. Об этом заявил первый замглавы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, его слова привело украинское издание «Телеграф».

Он отметил, что республику ждут проблемы с газом, особенно учитывая последние удары ВС России.

«Газа не будет хватать, его будут экономить. Следовательно, чем позже войдут в отопительный сезон — меньше его спалят. Поэтому правдами и неправдами начало отопительного сезона будут откладывать», — сказал Кучеренко.

Мэр Львова Андрей Садовой также заявил, что коммунальные службы города не смогут обеспечить подачу отопления в дома из-за острого дефицита газа на фоне ударов по энергообъектам Украины. Населению рекомендовали начать поиски альтернативных источников тепла.