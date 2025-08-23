Украина предостерегла Белоруссию от «провокаций» во время учений с Россией

Украинская сторона призвала Белоруссию не приближаться к границе во время учений с Россией «Запад-2025». Заявление опубликовали на сайте украинского МИД.

Дипломаты обратили внимание на поддержку российской спецоперации Белоруссией.

«Предостерегаем Минск от необдуманных провокаций, советуем сохранять благоразумие, не приближаться к границам и не провоцировать Силы обороны Украины», — подчеркнули в МИД.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин доложил президенту Александру Лукашенко об отработке применения ядерного оружия и системы «Орешник» на учениях «Запад-2025». Глава Минобороны отметил, что республика демонстрирует открытость и миролюбие, «но порох всегда надо держать сухим».