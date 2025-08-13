Применение ядерного оружия и «Орешника» отработают на учениях «Запад-2025»

Россия и Белоруссия на совместных учениях «Запад-2025» отработают применение ядерного оружия и системы «Орешник». Об этом доложил министр обороны республики Виктор Хренин президенту Александру Лукашенко, его слова привело БелТА .

«Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим», — подчеркнул глава военного ведомства.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков предупредил, что на вооружении России, помимо «Орешника», стоят и другие новейшие образцы, но добавил, что он не вправе раскрывать подробности.

При этом президент Владимир Путин заявил, что систему запустили в серийное производство, первые ее образцы уже поступили в войска.