Экс-президент РФС Колосков: главы ФИФА и УЕФА хотят добиться снятия санкций с России

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино совместно с руководителем Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чефериным намерены добиться снятия наложенных на Россию санкций. Об этом заявил RT бывший президент РФС Вячеслав Колосков.

Он отметил, что в этой ситуации далеко не все зависит от руководителей организаций. Кроме того, сохранение отношений с ними, говорит о том, что Россию не отстраняли.

«В состав континентальной федерации входит 11 представителей РФС, трудящихся в различных комиссиях и комитетах. Мы также активно задействованы в целом ряде программ», — подчеркнул Колосков.

Так, УЕФА проводит на российской территории различные турниры развития. Ограничения касаются лишь участия в соревнованиях.