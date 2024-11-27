Украина потребовала отдать ей здание российского консульства в Познани

Украина хочет, чтобы Польша передала ей здание генерального консульства России в Познани, которое ранее было закрыто по решению властей республики. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Я благодарен польскому коллеге за это предложение. Мы уже отправили официальную ноту польской стороне с соответствующим запросом и ждем конкретных деталей», — процитировало его издание «Укринформ».

По словам главы украинского дипломатического ведомства, в Великопольском воеводстве проживает большое количество украинцев, поэтому город рассматривают как одну из возможных площадок для расширения своего консульского присутствия в стране.

Ранее один из украинских военнопленных рассказал, что солдат, проходивших подготовку в Польше, обучали стрельбе с использованием симуляторов, но с настоящим оружием. Инструкторами были поляки, и все обучение проходило на польском языке. Те украинцы, которые раньше работали в Польше и понимали язык, переводили указания для остальных.