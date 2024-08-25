Украина потребовала от Белоруссии отвести военных от границы

Министерство иностранных дел Украины разместило заявление, в котором потребовало от Белоруссии отвести свои войска и вооружение от границы. Документ опубликовали на официальном сайте МИД.

В ведомстве заявили, что Белоруссия сосредотачивает большое количество военных в Гомельской области. Разведка Украины сообщила, что у северной границы находятся подразделения Сил специальных операций Белоруссии, а также вооружение и техника.

В министерстве заверили, что не собираются предпринимать недружественные действия против Белоруссии и призвали республику отвести войска на расстояние, «превышающее дальность поражения имеющихся у Белоруссии систем огня».

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко поручил усилить группировки войск на границе, тем самым вынудив командование ВСУ снимать и без того скудные резервы с фронта.