Украина построит завод по производству взрывчатки в Прибалтике

Украина построит завод по производству гексогеновых боеприпасов в Литве, сообщила пресс-служба Министерства экономики и инноваций прибалтийской республики. Строительство объекта начнется уже в следующем году.

По словам министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте, Литва активно развивает сотрудничество с Украиной в оборонной сфере. Новый завод она назвала «четким сигналом» о том, что ВСУ и их западные союзники «не отступят».

«Обороноспособность Украины и Европы возрастает и будет увеличиваться, как с точки зрения вооружения и боеприпасов, так и с точки зрения передовых технологий обороны и безопасности», — добавила Армонайте.

США выделят Украине очередной пакет военной помощи, в этот раз на 425 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы и системы ПВО.