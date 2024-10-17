Украина построит завод по производству взрывчатки в Прибалтике

Украина построит завод по производству гексогеновых боеприпасов в Литве, сообщила пресс-служба Министерства экономики и инноваций прибалтийской республики. Строительство объекта начнется уже в следующем году.
По словам министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте, Литва активно развивает сотрудничество с Украиной в оборонной сфере. Новый завод она назвала «четким сигналом» о том, что ВСУ и их западные союзники «не отступят».
«Обороноспособность Украины и Европы возрастает и будет увеличиваться, как с точки зрения вооружения и боеприпасов, так и с точки зрения передовых технологий обороны и безопасности», — добавила Армонайте.
США выделят Украине очередной пакет военной помощи, в этот раз на 425 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы и системы ПВО.
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