Власти Украины изменят закон «О коллаборационистах» из-за нехватки мест в тюрьмах. С таким заявлением в эфире местного телеканала «Первый Западный» выступил постоянный представитель президента страны по делам Крыма Денис Чистиков.

Он пояснил, что сейчас в местах заключения можно разместить только 115 тысяч человек: мест для нарушивших украинские законы крымчан не хватит.

«На территории Крыма, по действующему законодательству Украины, число тех, кого нужно привлечь к ответственности, превышает 200 тысяч человек. К такому количеству заключенных система не готова» — заявил Чистиков.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов предупредил, что большая часть Украины станет санитарной зоной. Он пояснил, что к этому приведут действия нынешних властей, которые превращают целые области в непригодные для жизни, уничтожая экономику и промышленность и вынуждая жителей оставлять свои дома.