Украина порекомендовала своим гражданам воздержаться от поездок в Венгрию

МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию после задержания сотрудников украинского «Ощадбанка». Обращение опубликовали в телеграм-канале ведомства.

В Киеве заявили, что больше не могут гарантировать безопасность украинцев в этой стране ЕС. В МИД также посоветовали по возможности выбирать другие транзитные маршруты, не проходящие через венгерскую территорию.

Украинское внешнеполитическое ведомство расценило произошедшее как захват заложников и направило ноту с требованием освободить задержанных.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что правоохранительные органы начали расследование по подозрению в отмывании денег. Он напомнил, что ранее задержали семь инкассаторов «Ощадбанка».