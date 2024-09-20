Украина попросила Румынию помочь сбивать российский беспилотники

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Румынию сбивать беспилотники над Украиной. Об этом сообщило Frankfurter Allgemeine Zeitung .

«После встречи со своим румынским коллегой Луминицой Одобеску в Бухаресте Сибига попросил Румынию сбивать российские беспилотники, приближающиеся к воздушному пространству Румынии», — написали журналисты.

По их данным, румынские политики пока не решили, нужно ли менять законодательство для возможности уничтожения дронов в небе над своей территорией.

Ранее, 8 сентября, в Минобороны Румынии заявили о нарушении воздушного пространства страны. По данным ведомства, беспилотник залетел на территорию государства, а потом отправился в сторону Украины.