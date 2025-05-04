NYT: Украина может получить системы ПВО Patriot из Израиля и Европы

Украина может получить новые системы ПВО благодаря переброске Patriot из Израиля и Европы. Об этом сообщил источник газеты The New York Times .

По данным издания, одна система уже готова к отправке после ремонта. Германия и Греция обсуждают возможность передачи еще одного комплекса. Источники не раскрыли позицию президента США Дональда Трампа по этому вопросу, оставив неясным, было ли решение принято при администрации Джо Байдена.

Украина надеется, что США предоставят ей системы ПВО в рамках соглашения о минеральных ресурсах. Зеленский обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее «Известия» писали, что страны Запада стремятся к мирному урегулированию конфликта на Украине без официального признания новых российских регионов. Они надеются, что это даст Киеву возможность возобновить агрессию в будущем.