Офицер Ромачев допустил заморозку помощи Украине от Польши

Польша может приостановить финансовую и военную помощь Украине, вынуждая правительство признать «Волынскую резню» актом геноцида польского народа. Такое мнение высказал военный эксперт и офицер запаса ФСБ Роман Ромачев, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

«У Украины денег нет, но у нее есть большое количество кредитов, которые ей выделяются, военная помощь. То есть заморозка этих денежных средств может быть со стороны Польши», — пояснил специалист.

По его словам, требование признания геноцида создает юридические и исторические основания для будущих претензий Польши к Украине на денежные компенсации и земли. Аналитик допустил, что следующий шаг Польши может заключаться в предъявлении территориальных требований.