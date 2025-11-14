Украина подняла белый флаг. Киев закричал о роботах — единственный шанс удержать оборону?
На Украине обсуждают переход к боевым роботам из-за потерь в пехоте
Украина должна срочно перестраивать оборону на использование боевых роботов, потому что пехоты практически не осталось. Об этом в своем Telegram-канале заявила руководитель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.
Она написала, что потери настолько велики, что старые подходы больше не работают. По словам Берлинской, в окопах нужно выставлять не людей, а «взводы наземных роботизированных комплексов» — машины с турелями, датчиками дронов, камерами и микрофонами. По ее словам, такие системы должны обнаруживать и уничтожать цели, вести наблюдение и работать непрерывно.
Берлинская считает, что на линию соприкосновения нужно перекинуть и отдельных «роботов-логистов», которые будут подвозить боеприпасы, чтобы комплексы могли стрелять без перерывов.
Все элементы она предлагает связывать в единую систему управления вместе с воздушным дроном-коммуникатором.
Она призвала отказаться от старых лозунгов вроде «земля там, где стоит нога пехотинца» и «роботы не заменят людей», потому что, по ее словам, на линии соприкосновения ситуация изменилась радикально и времени больше нет.
Пехоту почти всю стерли. И пока она еще на остатках есть, выигрывает всем нам время, чтобы отработать тактики и выставить на передовую роботизированные взводы.
Мария Берлинская
Если этого не сделать сейчас, предупредила она, то линии обороны Украина не удержит. Где взять Киеву боевых роботов, которых еще не применяет массово ни одна армия мира, активистка уточнять не стала.