Украина должна срочно перестраивать оборону на использование боевых роботов, потому что пехоты практически не осталось. Об этом в своем Telegram-канале заявила руководитель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.

Она написала, что потери настолько велики, что старые подходы больше не работают. По словам Берлинской, в окопах нужно выставлять не людей, а «взводы наземных роботизированных комплексов» — машины с турелями, датчиками дронов, камерами и микрофонами. По ее словам, такие системы должны обнаруживать и уничтожать цели, вести наблюдение и работать непрерывно.

Берлинская считает, что на линию соприкосновения нужно перекинуть и отдельных «роботов-логистов», которые будут подвозить боеприпасы, чтобы комплексы могли стрелять без перерывов.

Все элементы она предлагает связывать в единую систему управления вместе с воздушным дроном-коммуникатором.

Она призвала отказаться от старых лозунгов вроде «земля там, где стоит нога пехотинца» и «роботы не заменят людей», потому что, по ее словам, на линии соприкосновения ситуация изменилась радикально и времени больше нет.