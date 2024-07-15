Военные кладбища планируют оборудовать в каждом регионе Украины. Первые захоронения появятся к осени под Киевом. О ситуации — в авторской колонке обозревателя 360.ru Михаила Ракитского.

Кладбище военных откроют в каждом регионе Украины: потери — три миллиона человек?

Есть запрос на создание филиала Национального военного кладбища в каждом регионе Украины. Об этом в интервью местной прессе рассказал исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Александр Порхун.

По его словам, это будет не просто погост — место памяти и скорби по погибшим солдатам. Предполагается, что каждый некрополь (сейчас такой обустраивают под Киевом) будет рассчитан на 100 тысяч захоронений традиционным способом и колумбарным путем — 60 тысяч.

Прежде, чем начнем считать, давайте поймем, для чего это делается

На Украине формируют новую историческую память — эти могилы должны символизировать конфликт, в котором, по пропаганде киевского режима, виновата Россия. Как бы парадоксально это ни звучало, но с помощью военного кладбища взращивают русофобские настроения.

То есть это будет не просто место упокоения, а целый патриотический комплекс, вход в который будет разрешен, очевидно, только вприпрыжку.

А теперь цифры

На Украине сейчас 20 регионов. Если в каждом из них откроется филиал кладбища, на котором будут покоиться в среднем 160 тысяч погибших солдат, то путем несложных математических вычислений мы приходим к выводу, что киевский режим готовится потерять более трех миллионов человек. Или уже потерял?