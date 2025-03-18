Украина планирует заменить главнокомандующего ВСУ Сырского из-за провала в Курской области

Гончаренко: Сырского могут заменить на Мойсюка после провала в Курской области

Киевские власти обдумывают возможную замену главнокомандующего ВСУ Александра Сырского из-за плохих результатов украинской армии на Курском направлении. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«Генерал-лейтенант Мойсюк Евгений рассматривается в качестве замены Сырскому после провала на Курском направлении», — написал он.

Сейчас Мойсюк работает заместителем министра обороны Украины.

Ранее претензии к результатам деятельности Сырского высказала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Она назвала главнокомандующего «раковой опухолью ВСУ», из-за которой было уничтожено много перспективных людей. Также она уличила Сырского во лжи в его докладах президенту Украины Владимиру Зеленскому.

На прошлой неделе Александр Сырский фактически подтвердил отступление ВСУ в Курской области. При этом он утверждает, что ситуация на границе находится под контролем украинской армии, и пообещал усилить группировку средствами РЭБ и беспилотниками.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.