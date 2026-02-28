Зампредседателя Общественной палаты Крыма Роман Чегринец жестко отреагировал на высказывания президента Украины Владимира Зеленского о статусе полуострова. В беседе с РИА «Новости» он назвал его слова ахинеей.

«Зеленский опять начал нести какую-то ахинею, отказываясь адекватно воспринимать реальность и признавать очевидные для всего мира исторические события, продолжая уверенно вести Украину к окончательному разрушению», — сказал Чегринец.

Крым был, есть и будет российской территорией, а все остальное «от лукавого». Если на Банковой улице в Киеве так и не смогли это осознать, то позже им все-равно придется в этом убедиться. Кроме того, на полуострове для представителей киевского режима к тому моменту найдутся камеры в СИЗО.

Ранее Зеленский признался, что мировые лидеры якобы советовали Украине молчать и не поднимать тему Крыма после его присоединения к России.