Украина передала крупное месторождение лития другу Трампа

Украина передала крупное месторождение лития близкому другу президента США Дональда Трампа. Об этом сообщала газета The New York Times .

Речь идет о группе инвесторов, куда входит миллиардер Рональд Лаудер.

По информации издания, решение о передаче активов приняла комиссия правительства Украины. Для официального завершения сделки потребуется одобрение кабинета министров. При этом официальные лица подтвердили, что соглашение уже достигнуто.

«Победивший консорциум тесно связан с администрацией Трампа. В его состав входит Рональд С. Лаудер», — говорится в статье.

По данным издания, это решение связано с желанием Киева укрепить экономические связи с США и привлечь американские инвестиции в добычу стратегических ресурсов.

Ранее Трамп заявил, что США не станут обещать увеличение объемов помощи Украине, если конфликт затянется. Пока Белый дом не устанавливает сроки для окончания боевых действий.