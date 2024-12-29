Украина отреагировала на ультиматум Фицо жалобой в Евросоюз

Украина обратилась в ЕС из-за угроз Фицо о поставках электричества

Украинские власти обратились к еврокомиссару по энергетике из-за угроз словацкого премьер-министра Роберта Фицо. Украина сочла, что все страны должны придерживаться тех норм, которые действуют сейчас, сообщила газета РБК со ссылкой на украинского министра энергетики Германа Галущенко.

Чиновник заявил, что Украина сочтет решение по остановке подачи электричества из Словакии грубым нарушением регуляций Еврокомиссии.

Галущенко пояснил, что отправил письмо по данной ситуации не только к энергокомиссару ЕС — аналогичные документы получили ENTSO-Е (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии) и Энергетическое Сообщество Евросоюза.

Галущенко считает, что вопросы угроз Фицо об электроэнергии требуется рассмотреть «с точки зрения соблюдения норм законодательства».

Роберт Фицо ранее допустил полное прекращение словацкого электричества на Украину. К таким мерам республика готова прибегнуть уже с января 2025 года.

Такое высказывание политик допустил в связи с грядущей остановкой транзита российского газа через Украину. По мнению премьера, речь идет не о пустом политическом жесте, а о «чрезвычайно дорогостоящей мере, за которую будет платить весь Европейский Союз, включая Словакию».