Дом и права на песни захотели отобрать у Таисии Повалий

В пресс-службе министерства сообщили, что намерены лишить Повалий прав не только на объекты недвижимости и транспортные средства, но и прав на слова и музыку к песням. Речь идет о восьми треках певицы.

В марте на Украине призывали лишить Таисию Повалий звания народной артистки. Такое же требование озвучили и в отношении Ани Лорак. По мнению нардепа Владимира Вятровича, исполнительниц надо «наказать», и для этого нужно сделать все необходимое. Парламентарий возмутился тем, что Верховная рада не спешит лишать их званий, в то время как певицы якобы воздействуют «на слабые умы и уши патриотов».