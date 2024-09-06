Дом и права на песни захотели отобрать у Таисии Повалий

Певицу Таисию Повалий могут лишить недвижимости на Украине. Минюст страны инициировал этот процесс, подав исковое заявление о конфискации имущества.
В пресс-службе министерства сообщили, что намерены лишить Повалий прав не только на объекты недвижимости и транспортные средства, но и прав на слова и музыку к песням. Речь идет о восьми треках певицы.
В марте на Украине призывали лишить Таисию Повалий звания народной артистки. Такое же требование озвучили и в отношении Ани Лорак. По мнению нардепа Владимира Вятровича, исполнительниц надо «наказать», и для этого нужно сделать все необходимое. Парламентарий возмутился тем, что Верховная рада не спешит лишать их званий, в то время как певицы якобы воздействуют «на слабые умы и уши патриотов».
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