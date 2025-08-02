Украина отказалась принять около 90 своих граждан, депортированных из России. В их числе военнопленные и гражданские заключенные, сообщила уполномоченный по правам человека и ребенка военно-гражданской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская в Telegram-канале Харьковской ВГА.

«Безответственная и циничная политика киевского режима, пропитанная равнодушием к собственному народу, спровоцировала ужасающий гуманитарный кризис на КПП Верхний Ларс (Грузия)», — написала она.

По ее словам, около 90 граждан Украины оказались в положении, «недостойном человека». Среди них также есть жители Харьковской области. Украинцы брошены на произвол судьбы.

Они содержатся в сыром и душном подвале площадью 60 квадратных метров, без окон и вентиляции. Они делят один матрас на двоих. Их свобода ограничена 15-минутными прогулками по строгому графику. Никакого доступа к магазинам и медпомощи.

Волонтеры и Красный Крест доставляют им еду и воду, но гумпомощь не покрывает даже минимальных потребностей людей.

Омбудсмен добавила, что киевский режим отказывается принимать граждан Украины без гарантий транзита на Украину. Кроме того, Молдавия уже закрыла гуманитарный коридор, опасаясь наплыва мигрантов. В Киеве затягивают с подтверждением личностей этих людей и выдачей им документов, используя их как «политический инструмент».

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов сообщил о возможной депортации гражданина Бразилии, который участвовал в СВО, принял православие, учился и женился в России.