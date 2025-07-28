Принявшему православие участнику СВО из Бразилии грозит депортация

Гражданина Бразилии, участвующего в спецоперации и принявшего православие, могут депортировать из России. Об этом сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале .

«Бразильца, участника СВО, который учился и женился в России, а также принял православие и даже венчался, считающего Россию своей родиной, могут выдворить из нашей страны», — написал он.

По словам государственного деятеля, в получении российского гражданства в упрощенном порядке бразильцу отказали, что стало нарушением соответствующего решения президента страны Владимира Путина.

Кабанов подчеркнул, что ситуация требует особого внимания и СПЧ обратится в МВД, чтобы ее благополучно разрешить.

Ранее стало известно, что бразильский боец ММА Франсимар Баррозу, выступавший в UFC, также заявил о желании получить гражданство России. Он назвал российский паспорт своей мечтой.