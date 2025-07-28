Украина отказалась от проведения выборов до конца года

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказалась проводить местные выборы в стране до конца 2025 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Страна.ua».
«По закону они должны были состояться в последнее воскресенье октября этого года, однако из-за военного положения „выборы не организуются и не проводятся“», — отметили авторы публикации.
На этом фоне Верховная рада не назначила дату выборов, а ЦИК объявил об отсутствии оснований для формирования избирательных комиссий всех уровней.
Ранее стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и мобилизации на Украине в срок до 5 ноября.
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