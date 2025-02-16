Украина определила красные линии в переговорах с Россией

Украинская делегация обозначила красные линии в урегулировании конфликта с Россией представителям США в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в предметном разговоре участвовали вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс и спецпредставитель президента Соединенных Штатов по вопросам Украины и России Кит Келлог.

По словам Ермака, украинская сторона озвучила гарантии безопасности для страны, а также настаивала на «справедливом мире». Он добавил, что для заключения сделки по редкоземельным ресурсам в обмен на продолжение военной помощи США потребуется время и идеи для проработки.

Глава офиса президента Украины назвал фейковой информацию о возможных встречах с представителями российской стороны. Ермак счел произошедшие в рамках Мюнхенской конференции события «свидетельством о наработке плана завершения» конфликта с Россией.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Украину и Евросоюз пригласят на переговоры после старта обсуждений между представителями Соединенных Штатов и России.