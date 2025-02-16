США пригласят Украину и ЕС на переговоры с Россией

Рубио: Украину и ЕС подключат к переговорам по Украине после начала диалога с РФ

Украина и Евросоюз присоединятся к переговорам по урегулированию конфликта после старта обсуждений между представителями Соединенных Штатов и России. Об этом в интервью CBS заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Он отметил, что США и Россия еще не начинали формальных переговоров по урегулированию конфликта.

«На данный момент мы имеем разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, выразивших заинтересованность в прекращении конфликта», — отметил госсекретарь.

Рубио не стал уточнять, на каком этапе после старта переговоров между США и Россией подключат украинских и европейских представителей.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что делегация США 16 февраля отправится в Саудовскую Аравию для переговоров. Он добавил, что Украина станет их частью.