Сатирика Жванецкого на Украине уличили в «пропаганде имперской политики»

Одесский сатирик Михаил Жванецкий большую часть жизни прожил в России и занимался «пропагандой российской имперской политики». Об этом сообщил сайт украинского института нацпамяти.

Согласно заключению его экспертной комиссии, посвященные Жванецкому географические объекты, памятники, названия юридических лиц и объектов права собственности якобы являются пропагандой российской имперской политики.

Сотрудники института напомнили, что сатирик большую часть жизни провел в России и даже посещал Крым после референдума в 2014 году.

Ранее мэру Одессы Геннадию Труханову подарили на юбилей торт с украшениями-книгами Александра Куприна, Исаака Бабеля и Михаила Жванецкого. Из-за опубликованной фотографии десерта в соцсетях появилось множество комментариев. Некоторые пользователи раскритиковали дорогостоящее лакомство и пожелали мэру им подавиться.