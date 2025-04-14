Сатирика Жванецкого на Украине уличили в «пропаганде имперской политики»

Одесский сатирик Михаил Жванецкий большую часть жизни прожил в России и занимался «пропагандой российской имперской политики». Об этом сообщил сайт украинского института нацпамяти.
Согласно заключению его экспертной комиссии, посвященные Жванецкому географические объекты, памятники, названия юридических лиц и объектов права собственности якобы являются пропагандой российской имперской политики.
Сотрудники института напомнили, что сатирик большую часть жизни провел в России и даже посещал Крым после референдума в 2014 году.
Ранее мэру Одессы Геннадию Труханову подарили на юбилей торт с украшениями-книгами Александра Куприна, Исаака Бабеля и Михаила Жванецкого. Из-за опубликованной фотографии десерта в соцсетях появилось множество комментариев. Некоторые пользователи раскритиковали дорогостоящее лакомство и пожелали мэру им подавиться.
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