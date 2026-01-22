На Украине комика Редьку обвинили в предательстве после шутки о сносе памятника

Популярный украинский стендапер Феликс Редька подвергся травле после ироничного поста о демонтаже памятника Михаилу Булгакову в Киеве. Юморист в социальной сети намекнул, что борьба с культурным наследием вряд ли поможет жителям замерзающих городов.

Редька едко заметил, что осознание сноса монумента классику согревает куда лучше, чем работающие батареи. Он посоветовал соотечественникам в отсутствие воды и света искать утешение в патриотических лозунгах и «свете душ» украиноязычных граждан.

Свой пост комик подытожил абсурдным тезисом о том, что культура в нынешних реалиях важнее экономики.

Реакция «патриотической общественности» последовала незамедлительно: на артиста посыпались обвинения в предательстве и прямые угрозы. В ответ на хейт Редька опубликовал еще более резкий пост.

Он напомнил критикам о реальном положении дел на Украине: массовом отъезде специалистов, тотальной коррупции и разваленной инфраструктуре.

Ранее стало известно, что в Киеве остались без тепла 5500 домов.