Украина начнет взымать налоги с российских военнопленных

Правительство Украины одобрило законопроект, предусматривающий введение налога на доходы физических лиц и военного сбора для российских военнопленных. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

Согласно законопроекту военнопленных россиян будут рассматривать как отдельную категорию физических лиц — нерезидентов Украины, в соответствии с Женевскими конвенциями 1949 года и Дополнительными протоколами 1977 года.

Налоговыми агентами будут выступать лагеря для военнопленных, исправительные учреждения и следственные изоляторы. Эти учреждения обяжут вычислять и удерживать НДФЛ в размере 18% и военный сбор в размере 1,5%.

Международный валютный фонд ранее предложил властям Украины повысить налоги для укрепления бюджета в 2026 году. Такие меры позволят увеличить собственный доход госбюджета.