МВФ призвал Украину повысить налоги

Международный валютный фонд предложил Украине повысить налоги для укрепления бюджета в 2026 году. Об этом сообщило издание Forbes Ukraine.

В конце апреля в США прошли ежегодные весенние встречи МВФ и Всемирного банка (Spring Meetings — 2025), в которых приняла участие и украинская делегация.

Главным вопросом стало обсуждение мер по увеличению собственных доходов госбюджета на 2026 год. Источники Forbes Ukraine заявили, что стране посоветовали повысить налоги.

«Среди ключевых предложений — повышение ставки НДС, введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц и усиление детенизации экономики», — указали собеседники журналистов.

Ранее властям Украины выставили три новых условия для получения денег от МВФ в рамках программы расширенного финансирования. Проект подразумевает проведение структурных реформ финансовой и экономической систем.