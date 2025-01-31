Фицо рассказал, как Словакия ответит на решение Украины остановить транзит газа

Фицо: Словакия не будет останавливать энергопоставки и гумпомощь на Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не отменит поставки электроэнергии и гуманитарной помощи на Украину в ответ на приостановку транзита газа. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Фицо подчеркнул, что власти откажутся от подобного шага, поскольку мера может затронуть жителей Украины. По его мнению, лучшим способом ответить на отказ Киева возобновлять транзит топлива будет блокировка новой финансовой помощи киевским властям от Евросоюза.

«Есть возможности на уровне Европейского союза, которые я как глава правительства Словакии могу использовать», — сказал он во время встречи с дипломатическим корпусом, аккредитованным в Словакии.

Ранее премьер-министр говорил, что жесткие меры и угроза ответных действий — это «единственный язык, который понимает Зеленский». Его возмутило поведение президента Украины, приславшего протокол их встречи, которая еще не состоялась. Так Владимир Зеленский превентивно планировал получить гарантию поддержки членства республики в НАТО.