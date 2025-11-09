Украина начала принудительную эвакуацию детей из двух областей

Украинские власти объявили эвакуацию несовершеннолетних из населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом сообщило в Telegram-канале Министерство развития территорий Украины.

«Согласована обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями», — отметили в публикации.

При этом в ведомстве не назвали список населенных пунктов, находящихся под контролем ВСУ, из которых запланирована эвакуация.

По данным министерства, с 1 июня с прифронтовых территорий Украины эвакуировали почти 124 тысячи человек, среди них — более 14,5 тысячи детей.

В сентябре принудительная эвакуация затронула 18 населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области. Семьям с детьми рекомендовали покинуть дома из-за продвижения ВС России в этом направлении.